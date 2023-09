Van criminelen naar boefjes: Rob werkte in de gevangenis en nu op school

Rob (26) werkte in de gevangenis. Hij gaf zijn collega’s les in zelfverdediging en mentale weerbaarheid. En hij was meerdere dagen per week sportinstructeur voor de gevangenen. Hij gooide het roer om en werkt nu op een middelbare school in Eindhoven. Het was een buitenkans omdat de school op zoek was naar vijftig nieuwe medewerkers. “Boefjes hebben we hier ook zeker zitten.”

“Hier is het allemaal nog onschuldig,” zegt Rob met een glimlach. “Grappen en grollen. Kijken hoe ver ze kunnen gaan. Daar zit geen kwaad in.” Deze zomer zag Rob de oproep van Global College Eindhoven, onderdeel van Stedelijk College Eindhoven. De school kon de toestroom van kinderen uit het buitenland niet meer aan. De stad werd overspoeld met kinderen van twaalf tot en met zestien jaar. Vijftig medewerkers werden er gezocht. Een bijna onmogelijke taak in deze tijd met personeelstekorten. Een achtergrond in het onderwijs was niet eens noodzakelijk. Het werd een buitenkansje voor Rob. “Ik heb altijd al het onderwijs in gewild.” Rob werd aangenomen als dagcoördinator. Hij houdt in de gaten hoe het met de kinderen gaat. “Op het moment dat ik zie dat een leerling zich niet prettig voelt, voer ik een gesprekje. Wat is er aan de hand? Kunnen wij iets voor jou betekenen? Maar we hebben ook leuke gesprekjes. Je hebt gevoetbald het afgelopen wekend. Heb je gewonnen?”

"Het valt meteen op als er iets met een leerling aan hand is."

Op Global College Eindhoven leren de kinderen de Nederlandse taal en cultuur. Een paar weken geleden werd de derde vestiging van de school aan de Rector Baptistlaan in Eindhoven geopend. De werkplek van Rob zit daar bij de ingang. De 120 leerlingen komen eerst langs hem als ze de dag beginnen. Wie verzuimt of te laat komt, krijgt een gesprekje met Rob. Tijdens pauzes loopt hij over het schoolplein om met de kinderen te praten. In de gevangenis deed hij veel mensenkennis op die hij nu weer kan gebruiken op de school. “Je merkt in de gevangenis snel of er iets staat te gebeuren. Of met wat voor been ze uit bed zijn gestapt. Je leert om dat snel door te hebben. Dat kan ik hier ook gebruiken. Het valt meteen op als er iets met een leerling aan hand is. Die zondert zich af. Dat merk je wel.” Op de school zitten kinderen uit verschillende landen met verschillende achtergronden. “Je hebt hier kinderen die uit een oorlogssituatie komen en expats. Als ze hier naar school komen, laten ze dat allemaal achter zich. Ze worden snel vriendjes en vriendinnetjes.”

"Er hangt een heel andere sfeer."

Rob wil de kinderen graag begeleiden. “Als je heel veel kansen aan mensen biedt, zullen ze eerder hun plek vinden in de maatschappij. Minder snel het foute pad opgaan. Ze werken toe naar een goede plek in de maatschappij. Ik wil daar graag iets aan bijdragen.” Het verschil met het werk in de gevangenis is groot. “Het is op school heel gemoedelijk. Ze waarderen het heel erg dat ze hier les hebben. In de gevangenis waarderen ze niet dat ze vastzitten. Ze zijn liever buiten. Er hangt een heel andere sfeer.” Een overeenkomst met de gevangenis is er ook. “Het blijven leerlingen. Soms zoeken ze hun grenzen op. Je moet duidelijk je grenzen aangeven. Wat wel en niet kan. Als iemand je grens overgaat, moet je dat duidelijk zeggen.”

foto: Rogier van Son