Reparatie van de A58 werd nachtwerk

De reparatiewerkzaamheden op de A58 bij Moergestel, waar maandagmorgen een vrachtwagenchauffeur een auto van wegwerkers ramde, duurden tot diep in de nacht. Dinsdagochtend vroeg waren alle rijstroken weer beschikbaar.

In de loop van de maandagmiddag kon het verkeer nog wel langs de plek van het ongeluk rijden. De vrachtwagen lag namelijk in de berm, dus konden alle rijstroken snel na het ongeluk alweer vrijgegeven worden. Het verkeer mocht er wel maar maximaal 70 kilometer per uur rijden en op de plek van het ongeluk was een kijkscherm geplaatst om kijkersfiles te voorkomen.

Niet tijdens de spits

De ravage op de snelweg was na het ongeluk enorm, liet een woordvoerder van Rijkswaterstaat maandagmiddag weten. Er was tachtig meter van de vangrail kapot en er lag olie en mest op de weg en in de berm. Die mest kwam uit de vrachtwagen.

Om de vrachtwagen te kunnen bergen en de weg schoon te maken, moest de hele snelweg afgesloten worden. Tijdens de spits wilde Rijkswaterstaat daar nog niet aan beginnen, omdat dit te veel verkeershinder zou veroorzaken.

Nachtwerk

Om tien uur 's avonds ging de opruim- en reparatieklus van start. De A58 ging vanaf dat tijdstip van Eindhoven naar Tilburg, ter hoogte van Moergestel, dicht. Eerst werd de vrachtwagen geborgen. Daarna werden de diesel en mest van de weg en uit de berm verwijderd en werd de vangrail gerepareerd.

Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog door de politie onderzocht. Bij het ongeluk raakte de wegwerker lichtgewond.

