Caroline heeft Q-koorts en is bij troonrede: 'Ziekte in doofpot gestopt'

Van de politiek moet ze het niet hebben, daarom is Caroline van Kessel ontzettend blij dat ze deze Prinsjesdag zelf in Den Haag aandacht kan vragen voor de chronische ziekte Q-koorts. De Bossche lijdt eraan sinds 2010. “De Tweede Kamer ziet Q-koorts als een gesloten dossier. Het lijkt wel alsof het in de doofpot is gestopt.”

Caroline van Kessel is door Ina Adema, commissaris van de Koning in Brabant, uitgenodigd voor de troonrede én een lunch in de Eerste Kamer. “Ik was ontzettend blij. Mijn mond viel open van verbazing, maar uiteraard wilde ik dat wel”, vertelt ze.

Ze hoopt van de gelegenheid gebruik te maken om Kamerleden erop te wijzen hoe de vlag er volgens haar bij hangt. De Q-koorts brak in 2007 uit in Herpen en leidde tot veel doden en nog meer chronische patiënten. Van Kessel: “Er is een enorme afstand tussen de politiek en de mensen die Q-koorts hebben en vooral hoe deze patiënten zich voelen. We worden gewoon niet gehoord. Het is jaren geleden dat een bewindspersoon uit Den Haag patiënten heeft bezocht. We hebben sterk het gevoel dat ze geen idee hebben hoe het met ons gaat.”

Natuurlijk wil ze in de gesprekjes wat bereiken, zonder meteen de sfeer te bederven. “We willen erkenning voor wat mis is gegaan, een soort van genoegdoening. Wij zijn ziek geworden door falend overheidsbeleid en dat heeft een traumatische werking. Bied je excuses aan, dan kunnen we verder. Wij voelen ons al jaren in de steek gelaten.”