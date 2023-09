Bewoners vluchten uit huis nadat iemand iets brandbaars naar binnen gooit

Vijf bewoners van een huis aan de Scheldestraat in Breda moesten maandagnacht uit hun huis vluchten nadat iemand daar een ruit vernielde en iets brandbaars naar binnen gooide. Dit gebeurde rond kwart voor vier 's nachts.

"We werden wakker van een heel harde knal", vertelt een buurvrouw. "Mijn man hoorde iemand wegrennen. Vervolgens hoorden we mensen roepen: bel 112! Ik zag direct rook uit het huis komen. Ik was bang dat het vuur zou overslaan." Volgens haar wonen in het getroffen huis een moeder en vier kinderen. "Allemaal volwassen."

Brandwonden

Ook overburen werden wakker van alle commotie. "Mijn man zag de zwaailichten van de hulpdiensten", vertelt een vrouw. "Ik heb daarna helemaal niet meer geslapen. Het is verschrikkelijk voor die mensen."

Een van de bewoners van het getroffen huis liep bij de aanslag lichte brandwonden op. De brandweer heeft het vuur geblust. De politie doet onderzoek.