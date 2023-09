Overleden meisje (3) op kinderopvang was dochter van een medewerker

Het 3-jarige meisje dat maandag overleed op een kinderopvang in Empel, was de dochter van een van de medewerkers van de opvang. Dat laat directeur Marjolijn van der Spek van kinderopvangboerderij 't Goudvisje in een verklaring weten. De locatie blijft dinsdag gesloten.

Het 3-jarige meisje werd maandag rond een uur op het buitenterrein van het kinderdagverblijf gevonden. Ze was volgens de politie toen niet meer aanspreekbaar. Hulp mocht niet meer baten. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet daar onderzoek naar. De directie van de kinderopvang spreekt van een ongeluk. "Met heel veel verdriet hebben wij onze ouders geïnformeerd dat een dochter van een van onze medewerkers is overleden door een noodlottig ongeval op een van onze opvanglocaties in Empel", zo meldt Van der Spek.

"Onze organisatie leeft enorm met hen mee."