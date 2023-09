Neergeschoten man (30) is zoon van voortvluchtige drugscrimineel Oer H.

De 30-jarige Turkse man die maandagnacht werd neergeschoten aan het Verdiplein in Tilburg is de zoon van de gevluchte drugscrimineel Oer H. De zoon werd rond 2 uur neergeschoten, terwijl hij voor zijn huis stond. Buurtbewoners hebben zeker vijf schoten gehoord.

Vader Oer H. is al sinds 2020 op de vlucht, toen een grote cocaïnewasserij in Drenthe werd opgerold. Het was de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is gevonden. Daar werd cocaïnepasta die in steenkool was verstopt, er weer uitgehaald.

H. werd bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel, maar is nog altijd niet gevonden. Eerder werd hij al veroordeeld voor wiethandel. Volgens buurtbewoners komt hij soms nog wel eens langs bij zijn familie.

Maandagnacht werd de zoon van H. neergeschoten voor hun huis aan het Verdiplein in Tilburg-Noord. Hij stond voor het huis toen hij werd geraakt. Zijn familie heeft hem nog naar binnen gebracht en later is hij naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is, is niet duidelijk. Volgens de politie woont de zoon in Waalwijk.

De zoon woonde in het huis met zijn moeder, broer en schoonzus. Aan de gevel hangen drie grote camera’s, die de schietpartij zeker hebben vastgelegd. Voor het kogelvrije glas zitten rolluiken. In de ochtend is het huis nog steeds niet toegankelijk voor de bewoners. Een paar agenten houden de wacht, terwijl de andere zoon van H. buiten wacht. In de ochtend is een Audi met Duits kenteken afgevoerd.