'Criminele zzp'ers': helpers van Colombiaanse cocaïnewasserijen gestraft

Een man uit Halsteren leverde boodschappen en onderdelen aan cocaïnelabs in het hele land. Zijn zaak geeft een goed inkijkje in hoe criminele zzp’ers te werk gaan met hun cryptotelefoons, maar ook in hoe vertakt onderwereldnetwerken zijn. Bijzonder was ook de ‘deal’ die hij maakte met justitie in Breda.

Zoals in vele andere zaken de voorbije jaren, liep ook deze verdachte tegen de lamp door Encrochat. Met zijn cryptotelefoon regelde hij zijn illegale zaakjes. Hij waande zich onbespied. Maar de politie brak in bij dat telefoonnetwerk en onderschepte miljoenen berichten, ook van hem.

Zo merkte de politie dat de man (38) uit Halsteren cocaïnewasserijen in Lepelstraat, Poortvliet en Berkel en Rodenrijs bevoorraadde met eten, drinken en apparatuur. In die labs werd coke uit kartonnen dozen geperst.

'Deal'

Rechercheurs zagen ook sporen naar cokelabs in Heeswijk-Dinther (2019) en Putten (2020). Naar verluid worden er nog drie andere labs gelinkt aan hem. Dat alles is goed voor een strafeis van 5,5 jaar, zo was het idee van de officier van justitie in Breda.

Maar hard bewijs voor alle acht labs ontbrak. De officier van justitie en advocaat gingen praten. Wat als we er samen uit komen, was het idee. Een ‘deal’ kwam in zicht. Dat gebeurt steeds vaker bij processen die veel tijd kosten. Een 'deal' scheelt tijd en geeft snel duidelijkheid.

Wat het voor iedereen makkelijker maakte was dat de verdachte belastende verklaringen aflegde over zichzelf. Hij zag ook af van onderzoeksvragen en van hoger beroep. Vier jaar cel zou de eis worden.

Waarschuwing

De Bredase rechtbank waarschuwde: dit is onderling afgesproken, dus wij hoeven ons daar niet aan te houden. Heel symbolisch werd dan ook buiten de zittingzaal om een akkoord bereikt. Op een bezoekerstafeltje, in de gang van de rechtbank Breda. Officier, advocaat en verdachte tekende ervoor - ook nog eens met dezelfde pen, omdat ze er maar eentje hadden.

Vrijdag bepaalden de rechters dat zijn meewerkende houding leidde tot tijdwinst, want de rechtspraak staat onder druk. Daarom geen zes jaar cel, zoals de richtlijnen bepaalden, maar vier jaar cel. "Sterkte", zei de rechtbankvoorzitter tegen de man uit Halsteren die meteen naar de gevangenis moest.

Verhuurders

Daarna volgden de anderen. De verhuurder van een loods (67) in Putten kreeg 240 uur taakstraf en 6 maanden voorwaardelijk.

Een man (36) uit Steenbergen die contact had met de man uit Halsteren ging vrijuit wegens gebrek aan bewijs. Ook de eigenaar (69) van een loods in het Zeeuwse Poortvliet werd vrijgesproken. Net als de verhuurder (61) van de loods in Berkel en Rodenrijs.

Snoep

In deze zaak had de politie Encrochat-contacten ontdekt tussen de man uit Halsteren en een groep criminele zzp'ers die drugs smokkelde in een lading snoep. 54 kilo coke was verpakt in Breda en moest naar Milaan. Maar de politie onderschepte het transport. Een man uit Halsteren en een man uit Etten-Leur kregen daarvoor al celstraffen van vijf en vier jaar. De rechtbank strafte ook een man (56) uit Sprang Capelle met vijf jaar cel.

Dit onderzoek heeft een paar open eindjes. Zo volgt er nog een rechtszaak over een man die een cokelab in Sint Willebrord (2019) zou hebben gerund.

De Nederlandse politie maakt nauwelijks beelden openbaar van cokewasserijen, ook niet van Lepelstraat. De Spaanse politie publiceert wel video's over vergelijkbare laboratoria. Dat ziet er zo uit.