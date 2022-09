'Boodschappenjongen' doet boekje open over Colombiaanse cocaïnewassers

Een man van 37 uit Halsteren die klusjes uitvoerde voor Colombianen die hier in drugslaboratoria werken, heeft voor de rechtbank in Breda een inkijkje gegeven in dat wereldje. Over andere criminelen zweeg hij. Want zijn baas had hem gewaarschuwd: als hij kletste zou ‘door zijn kop’ worden geschoten. De officier van justitie eiste vier jaar tegen de man.

De man werd begin maart 2020 gespot door undercoveragenten in de polder bij Lepelstraat. Die observeerden een mogelijk drugslab in een koeienstal. De agenten zagen een Hyundai van het erf af rijden en noteerden het kenteken, voor later.

Partytent

Er volgde een politie-inval. Binnen woonden drie Colombiaanse 'koks'. Ze persten kartonnen fruitdozen uit waarin cocaïne zat opgelost. Dat is een bekende smokkelmethode.

Bij de doorzoeking van deze 'cokewasserij' vonden agenten een bruin brood van een winkel uit Bergen op Zoom. Er was die dag één bruin brood gekocht, door een man uit Halsteren, met een Hyundai. Zo kwam de politie de verdachte op het spoor.

Chats

Intussen kwam de politie de verdachte ergens anders tegen: tussen de miljoenen berichten van de gekraakte telefoondienst Encrochat. Hij kletste over cokelabs.

Op zijn rechtszaak vrijdag gaf de Halsternaar toe dat hij dat was. "De man die me aanstuurde, was iemand uit Antwerpen. Ik kende hem uit de disco. Hij trakteerde, had aanzien en respect. Hij zei dat ik goed beloond zou worden."

Geheim

De Halsternaar zei dat hij het interessant vond. "Ik ben erbij geweest in Lepelstraat, urenlang". Amigo, noemden ze hem. Hij regelde materialen en eten voor de Colombianen. "Daarvoor worden de koks speciaal ingevlogen."

De Halsternaar legde uit waarom alleen Colombianen en ook Mexicanen hier bij ons coke verwerken. "De mensen die het daarin stoppen, halen het er hier uit. Er zit een soort slot op, iets chemisch. Diegene weet ook hoe hij het er uit moet halen". Die 'sleutel' om coke uit bijvoorbeeld karton te wassen, houden ze geheim.

'Die schieten ze door hun kop'

Na de gebeurtenissen in Lepelstraat liep de man uit Halsteren nog een tijdje vrij rond. Hij werd op het matje geroepen in Antwerpen. "We hadden geen koks meer. Ze zeiden: je hebt gepraat. Dat was een heel dreigend gesprek." Later voegde hij er nog wat aan toe: mensen die praten 'die schieten ze door hun kop'.

Toch bleef de verdachte doorgaan met zijn drugswerk. "Als je eenmaal in dat wereldje zit stap je er niet zomaar uit."

Shoarma

De politie kwam erachter dat hij wel eens Colombianen vervoerde en met grondstoffen leurde in Winterswijk. Hij was betrokken bij een cokelab in Berkel en Rodenrijs. Een cokelab in Poortvliet voorzag hij van spullen uit een garage in Steenbergen. Totdat het lab ontplofte. Een kudde schapen die ernaast stond, kwam daarbij om. 'Shoarma', was de reactie in een van Encrochatgroepen die de drugscriminelen hadden.

De verdachte hoopt met bekentenissen over zijn eigen rol, op strafvermindering. Na zijn proces zei hij dat hij blij is dat alles achter de rug is. Er komen in deze zaak meer mensen voor de rechter, zoals een man die bij het lab in Sint Willebrord (november 2019) zou zijn geweest.

Dit netwerk is ontmanteld, andere draaien door. Bij Steenbergen ontdekte de politie dit voorjaar een cokelab met tien Colombianen.

