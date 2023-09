Blinde Jo heeft een nieuw maatje, maar mist zijn hulphond nog altijd

Zo verdrietig als Jo Bergman (76) uit Vught een jaar geleden was, zo voelt hij zich nu nog. Jo moet al ruim een jaar lang zijn geleidehond Max missen. Die werd bij hem weggehaald, omdat de hondenschool vond dat hij er niet meer voor kon zorgen. Inmiddels heeft Jo een nieuwe hond, maar dat is geen hulphond en die kan Max volgens Jo niet vervangen. “Ik denk nog elke dag aan hem”, zegt hij.

Max ging naar een ander adres en Jo bleef achter zonder hulphond. Een jaar later mist hij de viervoeter nog steeds. “Ik voel me zwaar waardeloos”, zegt hij. “Ik zit nog elke dag met Max in mijn hoofd. Wij waren samen zulke goede maatjes.”

Jo is blind en kreeg zes jaar lang hulp van zijn geleidehond. Die raakte hij vorig jaar juli kwijt toen hij na een operatie in een elektrische rolstoel dreigde te komen. De hond had daarvoor namelijk extra training nodig en de hondenschool vond dat Max daarvoor te oud was.

Inmiddels heeft Jo wel een nieuwe hond. “Mex heet hij. Dat is ook toevallig hè”, grinnikt hij. Jo heeft het dier geadopteerd van een terminale vrouw die inmiddels is overleden. Hoewel het dier een traumatisch verleden had en agressief was, wilde Jo het toch proberen. “Anders zou hij ingeslapen worden. Dat gunde ik dat beestje ook niet”, zegt hij.

De eerste weken waren behelpen en Jo moest veel aandacht in de hond steken. “Ik kon hem niet eens aanlijnen, want dan beet hij”, vertelt Jo. Maar na een paar weken bloeide Mex op. “Die hond heeft hier zo’n geweldige omslag gehad. Hij is helemaal bekomen en heeft het vertrouwen terug in de mens.”

De Vughtenaar heeft weer een maatje en daar is hij blij om. Maar toch maakt die ene klinker veel verschil. Want Mex is geen hulphond en dat leidt nog weleens tot problemen. “Ik ken de weg in Vught goed, dus ik weet waar ik loop”, zegt Jo. “Maar er verandert weleens een verkeerssituatie en dan struikel ik.”