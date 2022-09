Jo kan al maanden de deur niet uit omdat zijn geleidehond is afgepakt

Geleidehond Max was zes jaar lang de trouwe hulp voor de blinde Jo Bergman (75) uit Vught. Tot Max, tot groot verdriet van Jo, in juli bij hem werd weggehaald. “Hij is mijn alles. Zonder hem ben ik niets en kan niet meer zelfstandig de deur uit." De hond moest weg omdat de hondenschool vindt dat Jo niet meer voor Max kan zorgen. Kamerlid Lucille Werner kwam maandag poolshoogte nemen.

Eerder vertelde Jo ook dat Max volgens hem te kort en ook niet goed was opgeleid door de hondenschool. Hij heeft zelf zijn hond nog allerlei dingen moeten leren. Na eerdere berichten kreeg Jo mailtjes van andere mensen met een geleidehond die volgens hem ook slechte ervaringen hadden met de hondenschool in Almere.

Jo heeft geen goed woord over voor de hondenschool waarvan hij Max zes jaar geleden in bruikleen kreeg. Als hij aan tafel begint te vertellen lijkt hij niet meer te stoppen. "Ik had Max al zes jaar en kon na een operatie een tijd niet met hem naar buiten. Ik had wel een reeks vrijwilligers die met hem gingen wandelen. Maar toen er even sprake van was dat ik in een rolstoel zou belanden, heeft de hondenschool Max weggehaald", vertelt Jo. "Ik heb na het revalideren geen rolstoel nodig, maar de hond moest toch weg. Het is verschrikkelijk, want nu heb ik geen Max meer om met me mee naar buiten te gaan."

Die hondenschool vertelt in een reactie dat er al langer problemen waren met de manier waarop Jo met zijn hond omging. "Er waren klachten van politie en buurtbewoners dat Jo zijn hond los liet lopen. Hij zou ook te weinig met Max lopen en bovendien was de hond tien kilo te zwaar geworden. Afspraken die we daar jaren geleden al over gemaakt hebben, is hij niet nagekomen. Dan staan wij voor het belang van de hond", zegt de hondenschool in een reactie.

"Na de eerdere berichten is er ook een stroom van negatieve reacties bij ons binnengekomen en zijn we zijn zelfs met de dood bedreigd", aldus de hondenschool. "Wij zijn gecertificeerd en we doen alles volgens de regels. Honden worden bij ons, net zoals bij andere hondenscholen, anderhalf jaar lang opgeleid. En niet zoals Jo beweert maar drie maanden.

Kamerlid Lucille Werner hoorde maandag het verhaal van Jo aan en heeft vooral veel vragen over de manier waarop dit allemaal gegaan is. Ze wil Kamervragen stellen over de regels rond het opleiden van geleidehonden.