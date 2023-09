Al een jaar geen supermarkt in De Rips: 'Voor alles de auto pakken'

Het is deze week precies een jaar geleden dat de enige buurtsuper verdween in het Oost-Brabantse dorpje De Rips. Na bijna 100 jaar sloot het dorpswinkeltje de deuren omdat de eigenaren met pensioen gingen. De ruim 1100 inwoners moeten voor een supermarkt 12 kilometer hun woonplaats uit.

Raamstickers van bloemkolen en verse croissants verraden waar de laatste buurtsuper van het dorp zat. Het mossige dak en hoge onkruid vertellen de harde waarheid: het is verleden tijd. De bouwhekken staan al klaar. Het pand wordt op termijn gesloopt, waarschijnlijk komen er appartementen.

"Als je iets vergeten bent, moet je al meteen het dorp uit", vertelt Nicole van Kuringen, die pal naast de oude buurtsuper woont. "Je moet voor een supermarkt naar Gemert, Sint Antonis of Deurne. De boerderijautomaat in de buurt biedt in 'geval van nood' nog uitkomst voor wat groenten."

Buurtbewoners zijn hun geliefde buurtsuper nog altijd niet vergeten. "Het voelt heel leeg hier. Het is heel erg jammer", vertelt Albert Knijnenburg, die voorzitter van de dorpsraad was. "We hebben er alles aan gedaan om de super te behouden." In 2010 ging de winkel bijna failliet, maar na een brandbrief van de dorpsraad keerden de klanten terug.

Opvolger trok zich terug

Op 24 september vorig jaar sloten Rietha en Gerry Baltussen de deur aan de Ripsestraat voor de laatste keer. Na bijna een eeuw kon geen opvolger worden gevonden. "We zijn een paar jaar met een opvolger bezig geweest, maar die heeft zich uiteindelijk teruggetrokken", zegt Rietha dinsdagmiddag.

"Het is heel moeilijk. Het liefst hadden we de supermarkt overgedragen voor de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp", zegt Gerry. Het stel heeft de supermarkt met woonhuis verkocht. De twee genieten nu van hun pensioen in een dorpje verderop.