Mensen leggen bloemen en kaarsjes bij opvang Empel: 'Ik wil de pijn delen'

Mensen leggen bloemen neer en steken kaarsjes aan bij de poort van kinderdagverblijf 't Goudvisje in Empel. Maandag overleed daar een meisje van drie, de dochter van een medewerker. De deuren van de opvang bleven dinsdag gesloten, maar veel mensen kwamen toch even hun medeleven betuigen.

Marsja zag maandag de traumahelikopter over het dorp vliegen. "Toen ik langs de opvang liep zag ik dat hulpverleners schermen hadden neergezet. Dan weet je dat het niet goed is. Ik ben toen al kaarsjes gaan branden. En vandaag weer. Jongens, wat een ramp."

Zichtbaar aangeslagen leggen Petra en Marsja uit Empel een bosje roze rozen neer en steken kaarsjes aan bij de poort van 't Goudvisje. "Drie kaarsjes, want het meisje was drie jaar," legt Petra uit. "Ik heb de hele dag aan haar en aan haar ouders gedacht en voor hen gebeden. Het hele dorp praat erover en leeft mee."

Sibel Demirci is speciaal vanuit Oss naar Empel gereden. Twee keer in de week bezorgt ze boodschappen bij 't Goudvisje. Ze schrok enorm toen ze hoorde wat er was gebeurd. "Ik wil laten zien dat ik er voor ze ben, de pijn delen. Ik ben naar binnen gelopen en heb een van de medewerkers vastgepakt. Dat was natuurlijk tranen met tuiten."

Het zien van alle bloemen en kaarsjes doet Sibel goed. "Dit is niet makkelijk om te verwerken. Ik denk dat we elkaar daarin nodig hebben. Een bloemetje, een kaarsje, een knuffeltje, elkaar vastpakken en laten zien dat je er voor elkaar bent. Ik hoop dat de tijd de pijn gaat verzachten, maar het is verschrikkelijk."