Gezonde spanning bij PSV'er Jerdy Schouten voor debuut in Champions League

Jerdy Schouten speelde al topwedstrijden in de Italiaanse competitie maar maakte nog geen minuten in de Champions League. Woensdagavond maakt hij zijn debuut en dat is iets om naar uit te kijken. Want ondanks dat hij wel wat gewend is, blijft dit podium toch speciaal. “De Champions League is toch wel wat anders dan andere wedstrijden."

Schouten kwam afgelopen zomer over van het Italiaanse Bologna. De middenvelder speelde bij de Italiaanse middenmoter mooie wedstrijden tegen grote clubs zoals AC Milan en AS Roma. Maar nog nooit speelde hij in de groepsfase van een Europees toernooi. “En dan mag ik het gelijk laten zien op het hoogste niveau”, zegt de middenvelder met een grote grijns op zijn gezicht. "Die wedstrijden in de Serie A (Italiaanse competitie) zijn prachtig, maar de Champions League is toch wel wat anders dan andere wedstrijden.”

"Vroeger keek je elke wedstrijd in de Champions League en wilde je daar ook voetballen"

Is Schouten dan ook extra zenuwachtig? “Er is gezonde spanning, maar dat hoort erbij. Het zou gek zijn als het er niet was.” “Vroeger keek je elke wedstrijd in de Champions League en wilde je daar ook voetballen." Welke herinneringen heeft de PSV’er dan als hij daaraan terugdenkt. “Het liedje natuurlijk!”, doelend op de Champions League hymne.

"Arsenal-uit wordt de grootste test voor ons als team"