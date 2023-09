112-nieuws: gestolen kratten gevonden • motorrijder gewond in Tilburg

09.13

Bij een verkeersongeluk op de Macharenseweg in Oss is een fietser ten val geraakt. De autobestuurder die hem schepte stopte even en reed daarna weg. Twee voorbijgangers bekommerden zich om het jonge slachtoffer, een tiener. Waarna agenten en een ambulance ter plaatse kwamen. De jongen bleek niet gewond, laat de politie weten. Er wordt uitgekeken naar de bestuurder van een grijze Citroen C1. Het is niet duidelijk of die een man of vrouw was.