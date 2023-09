Aardappels op Mars en een groen algenshotje: dit is voedsel van de toekomst

Aardappelen op Mars, kweekvlees of melk uit een stalen koe. Het voedsel van de toekomst komt naar het Evoluon in Eindhoven. De nieuwe tentoonstelling 'Spacefarming: de toekomst van voedsel' gaat zaterdag van start. "Het is alsof je in een tijdmachine bent gestapt", belooft Koert van Mensvoort, die het Evoluon nieuw leven inblaast.

Een enorme reflecterende koepel vol met planten. Een ruimte die is ingericht zoals het International Space Station (ISS). Of Margaret, de roestvrijstalen koe die gras omzet naar eiwitten. Het is een greep uit de nieuwe tentoonstelling.

Algenshotje

Bij algen denk je misschien al gauw aan die prut in de sloot. Toch is het ook een heel voedzaam goedje. Bezoekers van de expositie kunnen dan ook een heus 'algenshotje' proberen met spinazie.

Het meest opvallende is misschien wel de 'ruimteboer'. Aardappelen die worden geteeld op een nagemaakte Marsbodem. "Het heeft toekomst! Als de mensen naar Mars gaan, dan moet je iets eten. En dit werkt, zover we nu weten", vertelt ruimteboer Wieger Wamelink van Wageningen University.

De wereldbevolking groeit als kool. "In 2050 hebben we tien miljard mensen op aarde. Hoe gaan we dan de bevolking voeden?", vraagt Koert zich af. "Nu hebben we al problemen. We hebben echte grote uitdagingen en vragen."

Leuk zo'n tentoonstelling, maar of we dit alles ook echt gaan eten? "Dat kunnen we nu niet voorspellen. Een aantal dingen zijn straks echt groot, andere innovaties zullen verdwijnen", denkt Koert.

"Nu denk je misschien: 'wat is dit!' Maar nu eten we ook voorgesneden vlees uit pakjes. Als je iemand uit de Middeleeuwen in een tijdmachine zet en dat laat zien, zou die dat ook raar vinden. Het heeft tijd nodig."

30 jaar geen grote tentoonstelling

Het iconische Evoluon was destijds een cadeautje van Philips aan de stad. De schotel is in 1966 gebouwd. Het was ruim twintig jaar lang een educatief techniekmuseum met veel bezoekers in de beginperiode.

Die aantallen liepen echter terug en vanaf 1989 had het ruimteschip geen publieke functie meer. Vanaf 1996 werd het Evoluon een congres- en evenementencentrum. "Een gebouw dat eruit ziet als een ruimteschip, daar moet je in kunnen", vond Koert.

Na ruim dertig jaar kwam er daarom eind vorig jaar weer een langdurige tentoonstelling: RetroFuture. Dat gaat over toekomstdenkers van vroeger. Die tentoonstelling is ook nu nog te zien.

De tweede tentoonstelling in decennia is nu dus een feit. Die is vanaf zaterdag tot en met zeker eind maart 2024 te zien. De expositie is een opmaat naar de permanente opstelling ''Spaceship Earth' in 2025 in het Evoluon.