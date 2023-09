Frans Bauer moet zijn friet ergens anders halen, want 't Nippeltje sluit

Frans Bauer moet zijn friet met mayonaise en satésaus vanaf 1 oktober ergens anders halen, want de favoriete snackbar van de zanger gaat dicht. Ad en Josien van Nispen van 't Nippeltje in Ulvenhout stoppen ermee omdat de 69-jarige Ad een nieuwe baan heeft. Hij gaat voortaan elektrische laadpalen bestickeren. Een carrièreswitch die heel het dorp raakt, want 't Nippeltje is er de enige friettent.

Ja, hij zal zijn friettent enorm gaan missen. Daar draait Ad van Nispen niet omheen. En dan vooral de omgang met de klanten. "We hebben hier altijd veel plezier gehad", zo vertelt hij. "De lach ontbreekt soms en daar prikken wij zo doorheen. Als klanten mij vragen wat lekker is, zeg ik dat er hier helemaal niets lekkers te eten is. Dat het allemaal veel te vet is en dat ze beter geen friet kunnen eten, haha. We houden de boel een beetje voor de gek en dan komt die lach vanzelf."

Dat gaat per 1 oktober veranderen, want na bijna twintig jaar gaat de frituur uit in de Dorpsstraat van Ulvenhout. Een beetje noodgedwongen, want de apparatuur is aan vervanging toe en een forse investering is niet meer de moeite waard. "Je gaat nadenken en dan besef je dat je op een leeftijd bent dat je eigenlijk met pensioen moet zijn", aldus de 69-jarige Ad over de sluiting.

Hij stopt dan wel met frietbakken maar echt met pensioen gaat 'de Nippel', een bijnaam die hij op school kreeg, toch ook nog niet. Ad gaat voortaan zijn zoon helpen die mede-eigenaar is van een succesvol bedrijf in elektrische laadpalen. Hij bestickert ze en maakt ze klaar voor verzending. Het levert wat extra financiële armslag op en hij vindt het leuk. "Het is een wereld van verschil, maar dit kan ik lekker op mijn gemak doen en wanneer ik zin heb. Frietbakken is leuk, maar het stickeren geeft mij meer rust. En mijn zoon zegt dat hij mij nodig heeft."

De klanten van de friettent zullen hem missen. De bekendste daarvan is zanger Frans Bauer. "Hij komt iets minder vaak dan vroeger, maar we hebben nog altijd contact", vertelt Ad. "Hij wil altijd een frietje hebben met mayonaise én satésaus. Is hij weer aan het afvallen? Dan kan hij inderdaad beter geen friet, maar heel veel sla eten. Dat zal niet meevallen, want hij is nogal een Bourgondiër. Hij moet voortaan maar ergens anders heen, haha."