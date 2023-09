Bas stalkte zijn ex jarenlang: opname in kliniek en contactverbod

Bas N. (52) uit Eindhoven is veroordeeld voor het anderhalf jaar stalken van Loes uit Zutphen. De rechtbank in Den Bosch legde hem 288 dagen cel op, waarvan 90 voorwaardelijk. Hij komt daardoor deze woensdag meteen vrij, omdat hij al vanaf maart in voorarrest zat. Hij moet zich wel zo snel mogelijk laten opnemen in een kliniek. De Eindhovenaar krijgt verder met onmiddellijke ingang een contact- en locatieverbod voor vijf jaar.

Bas en Loes kregen in de zomer van 2020 een relatie, nadat ze elkaar hadden leren kennen via Tinder. Loes maakte het na twee maanden uit en dat trok Bas slecht. Hij was teleurgesteld en gefrustreerd en begon haar te stalken. Hij plaatste profielen van Loes met haar telefoonnummer en adres op seks- en datingsites. Ook deed Bas bestellingen op naam van Loes.

De vrouw had al snel gemerkt dat Bas heel negatief was over zijn ex-vrouw en een andere ex. De woede en haat beangstigden Loes zo, dat ze de relatie verbrak.

Stalken

Daarna begon het stalken. Twee jaar en vier maanden lang, volgens Loes. Haar leven veranderde in een nachtmerrie. Bas stuurde duizenden appjes naar haar vanaf maar liefst zestig verschillende telefoonnummers. Hij belde ook honderden keren, stuurde talloze mails, stuurde dickpics en filmpjes en plaatste verhalen over haar op zijn social media.

Verder stuurde hij haar een foto van haar huis in Zutphen waardoor hij de suggestie wekte dat hij bij haar voor de deur had gestaan. Ook andere mensen kregen e-mails onder wie hoge functionarissen bij politie en justitie, aan wie Bas aandacht voor zijn zaak vroeg. Telkens stond Loes in de cc. Ze leefde voortdurend in angst dat hij weer iets zou sturen.

Waanstoornis

Uit het rapport van een psycholoog bleek dat Bas kampt met een waanstoornis. Hij is autistisch en ziet dingen die er niet zijn. Ook is hij flink achterdochtig. Dit ging jarenlang goed, maar nadat hij was gescheiden en zijn baan en relatie was kwijtgeraakt, ging het mis.

De rechtbank nam het Bas zeer kwalijk dat hij de wens om geen contact meer te hebben, niet had gerespecteerd. De rechter sprak van een grove inbreuk op het leven van Loes door haar te overspoelen met mails en appjes en berichten op Facebook.

Volgens de rechtbank kan Loes nog jaren last hebben van zulk treitergedrag. Hij zag de ernst van zijn gedrag niet in en ook nam hij geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn daden en legde hij de schuld vooral bij Loes.

Bas N. werd al eerder veroordeeld voor het stalken van een vrouw. De rechtbank wil nu vooral dat hij geholpen wordt aan zijn waanstoornis. Binnen 48 uur moet hij zich melden bij de reclassering. Hij mag zijn opname in een kliniek thuis afwachten.

Loes is niet de echte naam van het slachtoffer, Bas wel.

