Zoekhonden van team Signi vonden tien plekken met lichamen onder het puin

Het team van Signi Zoekhonden uit De Rips heeft in Marokko na de zware aardbeving uiteindelijk tien plekken gevonden waar mogelijk nog mensen onder het puin liggen. Ze hebben geen slachtoffers levend onder het puin vandaan gehaald. Dat laat een woordvoerder namens Signi weten. Het team vliegt woensdagavond terug vanuit Marrakech naar Brussel.

Het Signi-team van zes mensen en vier honden vloog vorige week woensdag, vijf dagen na de zware aardbeving, naar Marokko. Daar zocht het team zowel in bergdorpjes als in de oude binnenstad van Marrakech. "Er was al veel werk verricht en toen wij aankwamen waren er geen levenden meer onder het puin", zegt de woordvoerder.

Meteen na aankomst al spoorde het team wel vijf lichamen op die onder het puin lagen.

In de kleine bergdorpjes wisten veel inwoners volgens de woordvoerder van Signi precies wie waar was op het moment van de aardbeving. Zo wist het team waar moest worden gezocht. Vooral op plekken waar veel puin en rotsblokken lagen, is het team aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld op plekken waar door de aardbeving grote rotsblokken naar beneden waren gekomen die huizen hadden verwoest en meegevoerd.

In de binnenstad van Marrakech heeft het team ook verschillende plekken waar huizen zijn ingestort onderzocht. In totaal werden in die stad vier plekken gevonden waar mogelijk nog mensen onder het puin lagen. Van twee plekken weet Signi dat er mensen geborgen zijn, op de andere plekken wordt nog hard gewerkt.

Het plan was altijd al om woensdagavond weer terug te vliegen. Na een week wordt het werk namelijk te zwaar voor de mensen en honden. Het team verwacht rond kwart voor elf weer aan te komen op de luchthaven in Brussel.

De zoekhonden van Signi werden eerder dit jaar al naar de aardbeving in Turkije gestuurd om te helpen: