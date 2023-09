Sep mag naar songfestival maar vindt beroemd zijn nog beetje ongemakkelijk

Sep Jansen uit Tilburg is dertien jaar en zaterdag is hij beroemd: dan doet hij mee aan de Nederlandse finale van het Junior Songfestival. Samen met Jasmijn uit Amersfoort zingt hij 'Holding on to you'. En daarmee hoopt hij te winnen, want dan mag hij naar Nice in Frankrijk voor de internationale finale. Sep vindt het allemaal hartstikke leuk, maar beroemd zijn vindt hij nog een beetje ongemakkelijk.

Thuis in de woonkamer staat op de tv de videoclip van Holding on to you al klaar. Die heeft Sep vast al heel vaak bekeken? “Ik denk vier keer..?” zegt hij twijfelend. “Misschien iets meer, vijf keer?” Da’s helemaal niet zo veel. “Nee, weet ik”, zegt hij verontschuldigend. “Ik vind het wel leuk hoor. Maar ik weet niet wanneer ik het moet kijken. En ik ken het wel.”

"Aan wie moet ik deze foto's met handtekening geven?"

Op zijn slaapkamer hangt de poster van het Junior Songfestival boven zijn bed. ‘Finalist 2023 Sep’, staat erop. Dat vindt hij wel heel leuk. En de gesigneerde fankaarten die op zijn tafel liggen, waarop hij met de andere finalisten staat? Sep lacht: “Ik weet niet zo goed aan wie ik die moet geven.” Zijn buurmeisje heeft er vast een gekregen, want ze maakte de eerste fantekeningen: ‘Hup Sep, kom op!’ Opeens een bekende ster zijn: het is even wennen. Sep vindt het eigenlijk vooral leuk om te zingen. Zijn moeder weet niet beter dan dat hij, sinds hij peuter is, de hele dag zingt. Sep deed audities voor musicals, onder andere Mees Kees. Een half jaar lang speelde hij in theatervoorstellingen en daarna gaf hij zich op voor het Junior Songfestival. Bij de tweede auditieronde voor het songfestival leerde hij Jasmijn kennen. De organisatie liet ze samen zingen: “Dat was heel gezellig, we hadden wel een klik.” Sep en Jasmijn zongen samen 'Holding on to you', werden geselecteerd en zitten sindsdien in een strak schema vol repetities en voorbereidingen. Ook treden ze overal op. Ze traden op op scholen, maar ook grote podia, zoals het Tina Festival. “Dat vond ik echt superleuk, ik kreeg er heel veel energie van.”

"De leraren zijn niet heel streng als ik een keer een les mis."

Uiteraard moet Sep ook nog gewoon naar school, dat is soms wel druk. “Maar de docenten op mijn school zijn niet heel streng, dus als ik een keer iets mis, is het niet heel erg.” Vrijdag heeft Sep sowieso vrij van school, dan moet hij naar Rotterdam om in Ahoy te oefenen voor de grote liveshow zaterdagavond. Er zijn, naast Sep en Jasmijn, nog drie kandidaten. Van alle deelnemers staan de videoclips online, maar die van Sep en Jasmijn is verreweg het beste bekeken: al bijna 300.000 keer. “Ja, leuk”, lacht Sep verlegen. En of hij daardoor meer kans heeft om te winnen? “Ik vind het moeilijk om in te schatten, want er zijn vier heel verschillende acts. Maar ik wil heel graag winnen, want dan gaat het langer door, dan mag ik in Nice optreden op een heel groot podium. Dat lijkt me echt heel leuk.” Het Junior Songfestival is zaterdag om 19.20 uur op NPO Zapp.