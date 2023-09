Gordijnen met Brabants tintje hangen nu in Paleis Huis Ten Bosch

De Chinese zaal van Paleis Huis ten Bosch, het woonpaleis van de Koning en zijn gezin, heeft vanaf vandaag een Brabants tintje. De nieuwe gordijnen die zijn gemaakt in het Tilburgse textielmuseum hangen daar nu. Samen met de 150 borduurders zagen Koningin Máxima en prinses Beatrix de gordijnen woensdag voor het eerst. “Het was geweldig.”

De handwerkers begonnen in januari vorig jaar met het maken van de gordijnen. Dat gebeurde in het TextielLab, de professionele werkplaats van het TextielMuseum in Tilburg. Tientallen borduurders uit het hele land werkten eraan mee. En ook koningin Máxima borduurde een stukje.



De gordijnen zijn een moderne versie van de 18de-eeuwse zijden gordijnen uit de Chinese Zaal. Er zijn afbeeldingen van bezienswaardigheden uit heel het land op geborduurd, zoals het Evoluon in Eindhoven en het Paleis-Raadhuis in Tilburg.

De afgelopen maanden werden de gordijnen eerst tentoongesteld in het Textielmuseum. Toen al kwam de koningin op bezoek en nodigde ze de borduurders meteen uit om in Den Haag te komen kijken zodra de gordijnen zouden hangen. Die belofte is woensdag dus ingelost. De gordijnen hangen in de Chinese Zaal, een ruimte in paleis Huis ten Bosch die gebruikt wordt voor ontvangsten en officiële gelegenheden.

