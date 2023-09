Peter Bosz heeft geen spijt van tactiek na flinke nederlaag tegen Arsenal

PSV had woensdagavond niks in te brengen bij de rentree in de Champions League. Na afloop was Peter Bosz realistisch en gaf hij toe dat Arsenal gewoon de betere ploeg was. Hij legde de vinger op de zere plek en keek al een klein beetje vooruit naar de wedstrijd tegen de Engelsen in december.

Ondersteboven spelen wilde Peter Bosz het niet noemen, maar dat Arsenal veel beter was moest de trainer uiteraard erkennen na de 4-0 nederlaag. “Je moet eerlijk zijn als een tegenstander de betere ploeg is. Het ging voor ons simpelweg te snel. Gelukkig heb ik niet in het veld gestaan want dat moet een rotgevoel hebben gegeven.”

Spijt van zijn tactiek had Bosz niet. De trainer koos voor zijn gebruikelijke aanvallende speelstijl met iets andere details. “Ook met de wetenschap van nu had ik het niet anders gedaan. Als je tegen deze ploeg in je eigen zestien gaat hangen verlies je ook. Misschien hadden we dan wel meer tegengoals gekregen. We zijn nog niet goed genoeg.”

Ondanks de fikse nederlaag kon Bosz er wel mee leven omdat een tegenstander gewoon beter kan zijn. “Dat was voor ons ook een nieuwe ervaring want dat hadden we dit seizoen nog niet meegemaakt. Hiervan moeten we leren. In december spelen we weer tegen deze ploeg, dan gaan we zien wat we van deze avond hebben opgestoken.”

Geen reden voor paniek bij PSV, sterker nog Peter Bosz kon er ook wel een beetje van genieten. “Dat klinkt gek he? Maar Ik kan ook genieten van Arsenal. Ik heb met name genoten van Odegaard. Dat is een geweldige voetballer.”

