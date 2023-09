Vermiste man (82) die dringend medicijnen nodig had, is weer terecht

De 82-jarige man die sinds zaterdagochtend vermist werd, is terecht. Dat meldt de politie Bergen op Zoom. De man was onderweg vanuit het Zeeuwse Tholen naar Hoogerheide maar kwam daar nooit aan. Volgens de politie had de man dringend medicijnen nodig.

De politie meldt op social media dat de man woensdag gevonden is en dat hij het naar omstandigheden goed maakt. Zijn familie is op de hoogte gebracht. Eerder bleek dat de man met zijn auto voor 't laatst was gezien bij een tankstation in het Belgische Stabroek. De politie deelde een foto van de man om ervoor te zorgen dat hij snel gevonden zou worden.