Het leven na kanker valt Lilian nog het zwaarst: 'Ik wil weer normaal zijn'

Een fles badschuim die viel tijdens het douchen, veranderde het leven van de 51-jarige Lilian Spaans uit Helmond. Toen ze de fles opraapte, voelde ze iets in de zijkant van haar borst. Het bleek kanker te zijn. Lilian is voorlopig genezen verklaard, maar de nasleep liegt er niet om. Om patiënten te ondersteunen is er nu een scheurblok verschenen.

Mariëtte hoort vaak dat de periode na kanker het zwaarst is. “Op het moment dat je haar weer terug is, denkt iedereen dat je er weer bent.” Maar de praktijk valt vaak vies tegen. Lilian kent zichzelf niet meer terug. Haar lange blonde haar is ze voorgoed kwijt. “Ik heb mijn haar nu blauw geverfd. Ik wilde ook eens gek doen, maar ik herken mezelf nog steeds niet.” Het valt Lilian zwaar. “Je wilt erg graag weer meedoen en normaal zijn”, zegt Mariëtte.

Het scheurblok is een initiatief van Mariëtte van Hooff uit Helmond en Ellen Dreezens uit 's-Hertogenbosch. Mariëtte is begeleider in een Helmonds inloophuis voor mensen met kanker. Maar daar kunnen mensen niet altijd terecht en dus wilde Mariëtte een toegankelijke steun en toeverlaat maken. Voor als je bijvoorbeeld om twee uur ’s nachts ligt te piekeren. Het blok ziet eruit als een scheurkalender en staat vol met kleurige illustraties, bemoedigende woorden en inzichten.

Ellen Dreezens is rouwcoach. “Als je kanker hebt gehad, ben je heel veel dingen achter elkaar kwijtgeraakt. Jezelf, je gezondheid, je relaties, je werk.” Lilian moet medicijnen slikken waardoor ze meteen in de menopauze is beland. “Dat is erg heftig. Ik noem ze ook wel eens 'moppersmurfmedicijnen'. Ik heb geen kort lontje. Ik heb helemaal geen lontje.” Lilian kreeg zo’n last van een droge huid dat haar handen en voeten kapotgingen. “Het was zo erg dan ik niet meer kon lopen.”

Zo boos als Lilian nu kan worden, zo nuchter was ze toen ze vijf jaar geleden de diagnose kreeg. “Ik ben niet in huilen uitgebarsten. De verpleegkundige vond dat ik er niet goed mee omging, maar ik was opgelucht dat het gewoon te genezen was. Ik vind dat je er begrip voor moet hebben dat iedereen er op z'n eigen manier mee omgaat.” Het scheurblok biedt ondersteuning voor de soms machteloze en onbeholpen omgeving van iemand met kanker.