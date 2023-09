Ongeluk met vrachtwagen op A2, snelweg nog dicht tot tien uur

Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht is bij knooppunt Batadorp een ongeluk gebeurd. De hoofdrijbaan van de A2 blijft tot tien uur vrijdagochtend dicht. Ook vrijdagavond gaat de hoofdrijbaan tijdelijk dicht om de vangrail te herstellen.

Een vrachtwagen staat tegen een vangrail, het is onduidelijk wat er precies is gebeurd en of er nog meer bestuurders betrokken zijn bij het ongeluk. Ook is niet bekend of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk.

De twee rijstroken van de hoofdrijbaan blijven tot tien uur vrijdagochtend dicht. Het verkeer kan er wel langs via de parallelrijbaan N2. Vanaf negen uur vrijdagavond gaat de hoofdrijbaan dicht om de vangrail te herstellen.

Het verkeer loopt vrijdagochtend vast op de A50. Er staat een file tussen Son en Breugel en knooppunt Ekkersweijer. De vertraging is een kwartier.