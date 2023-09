Vrachtwagen rijdt op de vangrail bij Batadorp, vanavond weer wegafsluiting

Een vrachtwagen is op de vangrail gereden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht ter hoogte van knooppunt Batadorp. Twee rijbanen van de hoofdrijbaan waren daarvoor urenlang dicht. Beide rijbanen worden vrijdagavond vanaf negen uur opnieuw afgesloten om de vangrail te herstellen.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur vrijdagochtend. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat een vrachtwagen op een vangrail was gereden. Het is niet bekend of meer bestuurders betrokken waren bij het ongeluk en of er iemand gewond is geraakt.

De twee rijstroken van de hoofdrijbaan bleven tot tien uur vrijdagochtend dicht. Het verkeer kon er wel langs via de parallelrijbaan N2.

Het verkeer liep vrijdagochtend door het ongeval vast op de A50 en de A58.