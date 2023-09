Guus Meeuwis verrast met meervoudig platina award en eerste plek in Top 900

Het liedje Brabant van Guus Meeuwis is zo vaak gestreamd, dat hij er donderdag een meervoudig platina award voor heeft gekregen. Olympisch zwemkampioen Pieter van den Hoogenband was jaren geleden inspiratie voor het nummer en overhandigde de award aan Guus en pianist Jan-Willem Rozenboom. "Ik ben zo trots als een pauw", zegt Guus.

Tijdens de repetities voor zijn nieuwe theatertour werden de artiesten overvallen door Pieter. "Jij weet dat als ik weer eens kom, dat er iets speciaals aan de hand is", begint de voormalig zwemmer lachend zijn verhaal. "Jullie hebben het voor elkaar gekregen om een liedje te bedenken dat zo veel mensen zo veel moois heeft gebracht. 'Brabant' is multi, multi, multi, multi platina geworden. Het is niet eens te tellen hoe vaak dit nummer gestreamd is."

"Wij mogen weleens wat trotser worden."

De twee muzikanten namen de award trots in ontvangst. "Ik ben nog trotser dat jij hem aan me geeft", zegt Guus tegen Pieter. De Olympisch kampioen blijkt een van de aanleidingen voor het nummer te zijn. Tijdens de wereldkampioenschappen in Fukuoka in 2001 haalde Van den Hoogenband meerdere zilveren medailles. In het nieuws was alleen maar te lezen dat hij 'weer geen goud had'. Guus: "Dat was zo onterecht. Toen dacht ik: 'wij mogen weleens wat trotser worden'."

"Ik vind het wel iedere keer leuk als-ie er staat."