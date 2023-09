Duim omhoog en instappen maar: 'Liften gevaarlijk? Nee, een avontuur'

Het ziet eruit als een moderne bushalte, maar het is een liftzuil. Op zes plekken in Eersel, Bladel, Reusel-De Mierden en Bergeijk kun je vanaf deze week liften. Zo wil Brainport Bereikbaar het autogebruik verminderen. Het is heel simpel: bij een liftzuil kun je aangeven waar je naartoe wil en vervolgens op een bankje wachten totdat iemand je een lift geeft. Maar is het daadwerkelijk zo simpel? Onze verslaggever nam de proef op de som en probeert van Luyksgestel naar Bladel te komen.