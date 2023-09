Jan Vriends is de ‘Striptekenaar des Vaderlands' met hordes jonge fans

Jan Vriends is de nieuwe Striptekenaar des Vaderlands. De Helmonder is vooral bekend van zijn strip Roos Vink in het meisjesblad Tina en JanJaap in het AD. Vriends ziet het als zijn missie om het 'stripmaakvak' onder de aandacht te brengen. “Ik wil laten zien hoe mooi en complex het vak is. Het is meer dan Suske & Wiske en Donald Duck.”

Arnold Tankus Geschreven door

Zaterdagmiddag, op de eerste dag van het tweedaagse Stripfestival Breda in het Chassé Theater, kreeg de 53-jarige Helmonder ‘het potlood’ dat bij de titel Striptekenaar des Vaderlands hoort. "Ik kon al tekenen voordat ik kon schrijven, en toen ik kon schrijven, kon ik strips maken", vertelt Vriends. Al in de jaren negentig verschenen strips van hem in het alternatieve stripblad Zone 5300. Voor het AD tekent hij sinds 1997 JanJaap. Vriends is vooral bekend van zijn strip brugpieper Roos Vink dat in het meisjesblad Tina verschijnt. Dat is geen toeval, want zijn zussen lazen altijd de Tina. Bovendien is hij vader van vijf kinderen, waarvan vier dochters, dus 'dit is mijn natuurlijke habitat'. Roos is hartstikke populair en Vriends heeft het hartstikke druk als er signeersessies zijn: "Dan ben ik van negen tot vijf bezig. Niet alleen de boeken en Tina's moet ik signeren, maar ook t-shirts, petjes, van alles eigenlijk. Hartstikke leuk!"

Een aflevering van Vriends' strip Roos Vink uit de Tina.

Robin Vinck van de Stichting All About Strips die de benoeming doet, zegt dat voor Vriends is gekozen ‘omdat hij vol zit met ideeën hoe het vak verder geprofessionaliseerd moet worden’. Daarnaast weet hij een ‘jong en atypisch publiek aan te spreken’. “Je weet niet wat je ziet als je op het Tina-festival komt, rijen dik met meiden van een jaar of tien, elf willen een gesigneerd exemplaar van Roos Vink van Jan.” Vriends volgt Herman Roozen op die zich vooral inzette om strips uitgebreider en prominenter in de bibliotheek te krijgen. De Helmonder gaat zich als Striptekenaar des Vaderlands vooral richten op het vak van 'stripmaker'. Want het is een ambacht, zegt Vriends. “Er komt heel veel bij kijken en dat proces, van verhaalidee tot uitvoering, wil ik laten zien. Zo wordt het duidelijk waarom er ook een bepaald prijskaartje aan hangt.”

