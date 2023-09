'Lullig neergelegd': Deze zonnepanelen trekken de aandacht in Tilburg

In Tilburg staat met koeienletters LUL op het dak van drie huizen. Het woord ligt er al jaren in de Kruizemuntweg maar de bewoners en de woningbouwstichting hadden het nog niet door. Een achterbuurvrouw wel, die ziet elke dag het scheldwoord staan. “Het is lullig neergelegd”, reageert WonenBreburg.

Eerder deze week was er ophef omdat zonnepanelen in het Utrechtse Doorn hetzelfde woord vormen. Angela Mollen snapt de consternatie over die panelen niet: “Bij ons liggen de panelen er al twee jaar.”

"Hebben ze dat expres gedaan?”

Zelf had ze het eerst niet eens in de gaten. “Mijn buurman kwam ermee. Hij zei dat ik uit het raam moest kijken, maar ik zag het niet. ‘Ben je scheel’, zei hij. En toen zag ik het pas”, lacht Angela. Volgens haar kunnen de panelen niet anders worden gelegd. “Als je negen panelen op je dak wilt, is dit de enige mogelijkheid. Bij mij staat er ook een L. Het is dat mijn buren geen zonnepanelen hebben, anders hadden we ook een ‘LUL’ gehad. Misschien moet ik ze nog overhalen.” Bij de ‘U’ woont een Turks sprekende vrouw, ze had helemaal niet door wat er op haar dak te lezen is. En ook een buurman had nog niet naar de zonnepanelen gekeken. “Staat daar echt lul? Haha. Hebben ze dat expres gedaan?”

“Ik vind verder niks van het woord."

“Het is echt heel grappig”, zegt de man terwijl hij naar zijn buurvrouw loopt om het uit te leggen. Ze kan er wel om lachen, een overbuurman die erbij komt staan niet. “Vind jij het leuk dat dat woord er staat? Daar is niks grappigs aan.” “Het is lullig neergelegd”, is de eerste reactie van woningbouwstichting Wonenbreburg. “Ik vind verder niks van het woord. Ik ben vooral blij dat de bewoners milieubewust bezig zijn.” Verder zegt de woordvoerder dat als de bewoners er problemen mee hebben, gekeken wordt op de zonnepanelen anders neergelegd kunnen worden. Voor Angela hoeft dat niet, ze heeft geen probleem met de ‘lullige’ manier waarop de panelen zijn gelegd. “Elke dag als ik naar buiten kijk, word ik weer vrolijk.” In Schaijk hebben ze ook zonnenpanelenkunst, daar staat het woord ALAAF op de daken van vijf huizen.