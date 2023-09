Eunice (18) omarmt haar rondingen als curvy model: 'Ik ben nu echt mezelf'

Zestien was ze toen Eunice van Ekert uit Nuenen de wereldberoemde modellenwedstrijd Elite Model Look won. Ze versloeg 850 andere kandidaten en ineens stond haar leventje volledig op z'n kop. Nu, bijna twee jaar later, staat haar koffer klaar voor internationale opdrachten in Europa en New York als curvy model. "Deze vrouwelijke vormen passen bij mij, ik ben nu echt mezelf."

De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door het wereldberoemde modellenbureau Elite Models. Bekende namen als Cindy Crawford, Heidi Klum, Gisele Bünchen en Naomi Campell werden eerder ontdekt door Elite. "Het was een ervaring om nooit te vergeten", blikt Eunice terug. "Ik heb er veel van geleerd, maar ik was nog heel jong en er kwam ontzettend veel op me af."

Want de wereld van catwalks en fotoshoots is keihard werken waarbij het uiterste wordt gevraagd van een model. Maatje 34 is nog altijd heel normaal. Altijd op je eten letten, afvallen en hard sporten, om dan vervolgens afgewezen te worden omdat je niet over het juiste postuur beschikt, voor Eunice was het zwaar om aan de extreem hoge schoonheidsstanddaarden te voldoen. "Ik heb aanleg om wat breder te worden", vertelt ze. "Toen ik begon was ik high fashion-model, waarbij er van je wordt verwacht dat je heel slank bent. Maar dat past gewoon niet bij mij. Daar heb ik 't best moeilijk mee gehad."

Tijd voor wat bezinning. "Ik wilde voor mezelf op een rijtje krijgen wat ik nou precies wilde. Wat maakt mij echt gelukkig? Na gesprekken met de mensen om me heen en mijn sportcoach besloot ik het roer om te gooien en me in te schrijven als curvy model. Ik heb nou eenmaal heupen en borsten en laten we eerlijk zijn, dat is heel normaal. En ik vind het heel belangrijk dat andere meisjes en jongens dat ook zien. Je bent mooi zoals je bent." Inmiddels staat Eunice ingeschreven bij modellenbureaus in Nederland, Duitsland en New York. "Ik heb hier een mooi portfolio opgebouwd en daarmee ga ik naar klanten in het buitenland. Hopelijk komt er binnenkort een telefoontje voor mijn eerste internationale opdracht", zegt ze lachend. Nu haar rondingen er mogen zijn, valt alles op z'n plaats. Met haar maat 38/40 sluit ze naadloos aan bij het lijf van de gemiddelde westerse vrouw. Niet ultra-mager, maar gewoon 'gewoon'. Sporten en op haar voeding letten om in vorm te blijven, het hoort er nog altijd bij. "Denk niet dat je als curvy model alles maar kunt eten, want het is belangrijk dat je huid er goed uitziet en dat je je goed voelt. Voor mij voelt het veel natuurlijker en vrouwelijker, ik ben nu echt mezelf."

Foto: Eunice van Ekert

