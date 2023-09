Auto rijdt rond met meer dan 1000 xtc-pillen en honderden zakjes drugs

Op de N65 is tussen Den Bosch en Tilburg een Tilburger (27) opgepakt die rondreed met meer dan duizend xtc-pillen en honderden zakjes andere drugs. Dat meldt de politie.

De man werd tien dagen geleden opgepakt, maar de politie is pas vrijdag met het nieuws naar buiten getreden. Waar de man precies is opgepakt is onduidelijk.

Honderden zakjes drugs

Volgens de politie hadden agenten informatie dat de man drugs bij zich had toen hij op de N65 reed. Ze lieten de Tilburger stoppen en deden daarop de drugsvondst in zijn auto.

Naast de ruim 1000 xtc-pillen had de man 'honderden gripzakjes met onder andere cocaïne en lsd bij zich.