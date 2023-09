Man met engel op schouder overleeft zware crash met bestelbus

Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties Volgende 1/4 Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties

De bestuurder van een bestelwagen is vrijdagavond als door een wonder ongedeerd gebleven bij een zware crash op de N269 tussen Tilburg en Hilvarenbeek, waarbij meerdere bomen werden geramd. Daarna sloeg de wagen over de kop en kwam op de zijkant tegen een boom tot stilstand. Het motorblok lag twintig meter verderop in de berm.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over zeven. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de bestuurder nergens te bekennen. De politie begon een zoektocht en wilde zelfs Burgernet inschakelen om getuigen te vragen of ze hadden gezien wat er was gebeurd. Even later kwam de bestuurder aanlopen alsof er niets was gebeurd. Hij had zelfs geen krasje opgelopen. De man verklaarde zelf uit het voertuig te zijn geklommen, waarna hij besloot naar huis te lopen. Toen bedacht hij zich en meldde zich alsnog bij het ongeluk bij de politie. De N269 in de richting van Hilvarenbeek was enige tijd afgesloten voor het verkeer. Het ongeluk zorgde voor een flinke file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Het motorblok belandde 20 meter verderop in de berm. (Foto: Foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties)