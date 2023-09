Traag en digibeet: dit zijn de vooroordelen over ouderen die werk zoeken

In aflevering 3 van de podcast 'Tel ik nog mee?' gaat het over vooroordelen. René luistert via oude radiotoestellen naar uitzendingen over de hele wereld. (Foto: René van Hoof) Volgende 1/2 In aflevering 3 van de podcast 'Tel ik nog mee?' gaat het over vooroordelen.

Ze zijn traag, digibeet, ze zijn niet flexibel, ze zijn vaak ziek, er is geen geschikt werk. Door deze overtuigingen staan tienduizenden zo niet honderdduizend potentiële arbeidskrachten op leeftijd of met een beperking aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. In de praktijk blijken deze vooroordelen geen stand te houden. In aflevering drie van de podcast 'Tel ik nog mee?', krijg je daarom tips om door deze muur van negatieve oordelen heen te breken.

De eerste reacties van potentiële nieuwe werkgevers stromen binnen bij Femke, Hans en René. Zij wilden wel eens weten of zij als 60-plusser of chronisch zieke nog wel meetellen in de huidige krappe arbeidsmarkt. Hun belevenissen kun je volgen in de podcast 'Tel ik nog mee?' De eerste reacties zijn positief. Hans en Femke zijn uitgenodigd voor verschillende kennismakingsgesprekken.

"Werkgevers zullen het nooit hardop zeggen maar er bestaan zoveel vooroordelen over oudere werknemers."

Alleen René krijgt twee afwijzingen binnen. Hij krijgt te horen dat er iemand was die beter aan de eisen voldoet en dat een ander een overtuigendere sollicitatiebrief heeft geschreven. Erik Veurink helpt als vrijwilliger 50-plussers aan werk. Hij irriteert zich suf aan deze standaardafwijzingen, vertelt hij in de podcast. "Werkgevers zullen het nooit hardop zeggen maar er bestaan zoveel vooroordelen over oudere werknemers." In het dagelijks leven is Erik campusdirecteur van Brainport Industries Campus. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud en verzorging van gebouwen op de campus waarvan ASLM de bekendste is. Daarnaast werkt hij in zijn vrije tijd voor Buddy Werkt. Dat is een initiatief van gemeenten in Zuidoost Brabant, het UWV en Ergon om werklozen aan een baan te helpen.

"Mijn contacten zorgen ervoor dat ik van de 9 werklozen er al 7 aan een baan heb geholpen."

Als Erik je buddy is, betekent dit dat je na een goed gesprek mag snuffelen in zijn LinkedInprofiel. Als je daar een leuk bedrijf vindt en Erik ziet het ook zitten, gaat hij voor je bellen. "Mijn contacten zorgen ervoor dat ik van de 9 werklozen er al 7 aan een baan heb geholpen." Volgens Erik zijn er zoveel onterechte vooroordelen over ouderen. "Ouderen zijn juist heel stabiel en geen jobhoppers. Ouderen zijn helemaal niet vaker ziek dan jongeren. Ze hebben daarnaast een dijk aan ervaring en heel veel vakkennis. En mensen met een beperking zijn juist ontzettend gemotiveerd om te werken en gewoon mee te doen met de rest."