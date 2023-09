PSV-speler Malik Tillman verslaapt zich voor uitwedstrijd tegen Almere City

Malik Tillman zat zaterdagavond niet bij de wedstrijdselectie van PSV. De middenvelder zich had verslapen en voor trainer Peter Bosz was het toen meteen duidelijk. De Amerikaan hoefde niet meer te komen en wordt zondag op het trainingsveld verwacht.

Peter Bosz was resoluut toen Tillman hem 's ochtends belde om te zeggen dat hij zich verslapen had. De Amerikaan kon thuisblijven en hoefde niet met de Eindhovenaren af te reizen naar Almere City FC. Te laat komen voor trainingen, maar vooral op wedstrijddagen is een doodzonde in het voetbal.

PSV won zaterdagavond zonder de middenvelder met 4-0 bij Almere City. Tillman mag zich morgen op het trainingsveld van De Herdgang melden. “Hij wilde nog komen, maar dat was niet meer nodig”, was de Bosz na afloop duidelijk.

Over de wedstrijd was de trainer vooral tevreden over de uitslag. “Maar qua spel viel het tegen. Dat kan een keer. We hebben al genoeg goede wedstrijden gespeeld in de Eredivisie.”

Eerste topper

Overigens had de trainer een verklaring voor het mindere spel. “Het veld was erg slecht. Het was erg glad en al onze spelers gleden uit. Ik dacht dat het een goede grasmat was, maar dat viel tegen.”

Woensdag wacht voor PSV alweer de volgende wedstrijd, dan speelt het tegen Go Ahead Eagles. “Dat wordt onze eerste topper van het jaar”, zei de trainer verrassend. “Zij spelen vooral thuis erg goed, maar dan kunnen ze dat dus ook uit. Het is een zeer goede ploeg.”

Lees ook: Eerste treffer Lozano helpt slordig PSV aan simpele zege in Almere