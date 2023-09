Peuken-Poll moet een einde maken aan sigarettenafval op station

Peukengooiers worden aan het denken gezet in Bergen op Zoom. Op het station liggen vaak veel sigaretten op de grond. Tot ergernis van veel reizigers. Daarom is de 'Peuken-Poll' onthuld. Door een peuk in een van de twee vakken te gooien, kunnen mensen reageren op stellingen. Het moet rokers stimuleren om hun peuk netjes weg te gooien.

De eerste 'Peuken-Poll' staat bij de ingang van het station in Bergen op Zoom. "We hebben de sigaretten geteld. Op een aantal vierkante meters waren er honderden neergegooid in een maand tijd", schrijft wethouder Hans Peter Verroen, met een kotsende smiley erbij.

Peuken tellen

Over een tijdje wordt het aantal peuken weer geteld. Als het er door de bak minder zijn, komen er meer van dit soort speciale bakken in de gemeente te staan. "We hebben ieders hulp hard nodig", aldus Verroen. Hij hoopt dat het weggooien zo leuker wordt.

De wethouder heeft vrijdagmiddag de eerste peuk in de ‘Peuken-Poll’ gegooid. Hij stak uiteraard zelf geen sigaret op, maar gebruikte een van de peuken die al op het station lag.

De eerste stelling is: 'Zit je liever boven of beneden in de trein'. Inwoners kunnen zelf stellingen insturen naar de gemeente, die dan op de bak komen te staan. De stelling op de peukenpoll verandert ongeveer een keer per maand.