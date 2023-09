Oudste café van Etten-Leur in de problemen: vaste klanten komen in actie

Al 134 jaar is café Roeloffs een begrip in Etten-Leur. Het familiebedrijf zit in de problemen na klachten over geluidsoverlast. Vaste klanten doneren nu geld, om de zaak te helpen. De teller staat na een ruime dag op bijna 4000 euro.

"Ik vind het prachtig!", reageert Wim Roeloffs deze zondag vanuit zijn café. "De Leurse bevolking staat achter mij. Ze laten mij niet in de steek", zegt hij dankbaar. Hij is de vierde generatie die aan de tap staat, die eerder in handen was van zijn vader, opa en overgrootvader.

Familievriend Lindy Geerts is dit weekend een inzamelactie gestart. Zo'n 80 mensen hebben inmiddels gedoneerd. "Het doet me echt wat dat die mensen zo lijden", zegt Lindy. "Er zijn zoveel mooie, liefdevolle herinneringen aan het café. Laten we samen de handen ineen slaan en er samen voor zorgen dat het blijft bestaan."

Overlast

Al lange tijd is er veel te doen rondom café-zaal Roeloffs, ook bekend als Hof van Holland. Vlakbij het café uit 1889 zijn recent appartementen gekomen. Vanuit daar volgden klachten over geluidsoverlast.

"De zaal is niet genoeg geïsoleerd", weet Wim na een keuring. Volgens hem moet het dak worden geïsoleerd, maar de muren zijn te zwak. De huidige vloer kan stevigere muren weer niet aan. Uiteindelijk is het beter om de zaal helemaal opnieuw op te bouwen, om aan alle geluidsnormen te voldoen. "Dat kost tonnen."

Geen feesten meer

Daarom worden er al een tijd geen feesten meer gehouden en dient de ruimte voorlopig alleen als oefenplek voor verenigingen. "De inkomsten van de feesten moet hij nu ook missen", verzucht Lindy.

Daar blijft het niet bij. Wim: "Nu wordt ook geklaagd over het terras. Dat heb ik in 37 jaar niet meegemaakt. Ik moet politieagent spelen. Het is niet meer leuk zaken doen zo." De gemeente besloot onlangs dat het terras om 23.00 uur moet sluiten in plaats van 01.00 uur.

Ook in het café wil Wim maatregelen nemen tegen overlast. Geerts: "Er komen zoveel financiële verplichtingen op hen af dat wij hebben besloten om te proberen zoveel mogelijk geld voor de familie op te halen zodat ze verder kunnen met dit prachtige familiebedrijf!" Wim gaat over een paar jaar met pensioen, het idee is dat zijn schoondochter Anneke de zaak overneemt.

Grote stoet

Eerder was er al een petitie om de eigenaren van het café te steunen. In juli was er een grote steunactie. In een grote stoet, met een blaaskapel voorop, liepen de inwoners richting het café om steun te betuigen. Volgens ZuidWest TV ging het om honderden deelnemers.

De gemeente Etten-Leur probeert te bemiddelen tussen de bewoners en het café. Hoe het verder gaat? "Ik weet niet wat de toekomst brengt", besluit Wim.