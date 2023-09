Drie winkeldieven binnen drie uur opgepakt in supermarkt Maarheeze

De politie heeft zaterdag drie winkeldieven opgepakt in 2,5 uur in dezelfde supermarkt in Maarheeze. Een man was zo brutaal, dat hij iets probeerde te stelen toen de agenten nog in de winkel stonden voor de vorige dief.

"Onze middagdienst leek meer op een pendeldienst tussen het bureau en de supermarkt", grapt wijkagent Max Lenting op Instagram.

Dronken

Rond half vier verzette een winkeldief zich hevig. "Hij was te dronken om op zijn benen te staan. Tijdens de aanhouding waren we in gesprek in de winkel om het verhaal duidelijk te krijgen."

Een kwartier later was het weer raak bij de supermarkt aan de Smits van Oyenlaan. "Verdachte twee was zo brutaal om met spullen in zijn rugzak de kassa te passeren terwijl wij in de winkel stonden." Daarom kwamen andere agenten erbij om ook hem naar het bureau te brengen.

Nummer drie

Om zes uur moest de wijkagent weer in actie komen. "Het eten moet wachten", schreef Alex. Dezelfde supermarkt had namelijk weer de politie gebeld. "Verdachte nummer drie was de via de poortjes bij de ingang weggerend met een aantal 6-packs bier en was ontkomen."

De politie kon hem kort daarna aanhouden. Ze wisten hoe hij eruit zag, omdat iemand een foto van hem had gemaakt.

De laatste verdachte bleek meer op zijn kerfstok te hebben. De winkeldief bleek in de politiesystemen gesignaleerd te staan voor een ander 'stevig strafbaar feit'. Een ander Europees land wil hem overgedragen hebben. Wat hij precies gedaan had, zegt de wijkagent niet. "Na het afhandelen van de winkeldiefstal zal de recherche aan de slag gaan met deze overlevering."

Een paar uur later schreef Max voldaan op Instagram: "Nu terug naar Maarheeze voor een hapje eten."