Duizenden gele badeendjes racen dobberend over de Dommel

Alle badeendjes zwemmen in het water. Het blijft een vrolijk gezicht, ieder jaar weer. Deze keer dobberden 5800 gele badeendjes over de Dommel richting Eindhoven. Zondagmiddag werd de gele wiebelende drijvende massa onder grote belangstelling op de Dommel vrijgelaten. Het is een jaarlijkse wedstrijd die de plaatselijke scouting moet spekken.

Het idee is simpel. Voor de race verkoopt de scouting loten voor 3 euro deur aan deur in Valkenswaard. De lotnummers staan ook aan de onderkant van de eendjes. De vijftig eendjes die als eerste over de streep komen hebben prijs, variërend van een tegoedbon tot een mobiele airco.

Bezemkano's

Na de start in Valkenswaard blijven er ieder jaar wel eendjes haken in struiken of inhammen. Die worden opgepikt door de zogeheten bezemkano's. Die duwen de eendjes weer vooruit. En de echt kansloze gele exemplaren krijgen een plekje in de kano. Na afloop worden alle eendjes geteld en weer voor een jaar op zolder gestald.

Hoe hoger de Dommel staat, hoe sneller de eendjes de finish bereiken. De snelste race duurde een half uur, maar het heeft ooit drie uur in beslaggenomen voordat de eerste badeend arriveerde. Dit jaar had het snelste eendje er driekwartier voor nodig.