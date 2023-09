Lange files op A2 bij Den Bosch na autobrand

Het verkeer op de snelweg A2 heeft maandagmorgen bij Den Bosch ongeveer anderhalf uur last gehad van lange files en forse vertragingen. Op het hoogtepunt stond er tussen het Gelderse Beesd en Den Bosch een kijkersfile waarbij de extra reistijd was opgelopen tot 70 minuten. In de richting van Utrecht bedroeg de vertraging een uur. Oorzaak was een brandende auto.

De wagen was bij het Gelderse Kerkdriel in brand gevlogen. Hierdoor moest één rijstrook in de richting van Utrecht worden afgesloten. In die richting had het verkeer vanaf afrit Veghel al last van de vertraging. In de andere richting stond het vast vanaf het Gelderse Beesd. Het verkeer naar het zuiden kon niet worden omgeleid, omdat het ook op de alternatieve routes druk was.

Tegen negen uur was de brand geblust en waren alle rijstroken in de richting van Utrecht weer vrij. Toen was in beide richtingen nog sprake van een vertraging van een kwartier.