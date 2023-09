Jongen (13) met traumaheli naar ziekenhuis na aanrijding

Een 13-jarige jongen is maandagochtend zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Sint Oedenrodeseweg met de Hurkseweg in Best. Het ging mis toen de jongen op de fiets de weg wilde oversteken. Hij werd geschept door een hoogzwangere automobiliste.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht 's ochtends. De jongen belandde op de motorkap van de auto en kwam vervolgens, volgens een ooggetuige, zeventig meter verderop terecht. Hij raakte gewond aan zijn hoofd en been. De auto strandde honderd meter verder. Onderzoek

De hoogzwangere vrouw is nagekeken door ambulancepersoneel. Met haar zou het naar omstandigheden goed gaan. Hoe de aanrijding kon plaatsvinden, wordt onderzocht. De weg is voorlopig afgesloten.

Het slachtoffer is met een traumaheli naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

De jongen werd geschept toen hij op de fiets de weg wilde oversteken( foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

De voorruit van de auto liep bij de aanrijding aanzienlijke schade op.