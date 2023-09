Dode gevonden in huis, politie houdt rekening met een misdrijf

In een huis aan de Violenstraat in Veghel is maandagochtend een dode gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf, laat een woordvoerder weten. De politie heeft een verdachte aangehouden.

In het huis waar de dode werd gevonden, zou volgens buurtbewoners een echtpaar wonen. "Ze hebben kinderen, maar die wonen daar niet meer." 'Ruzie heeft iedereen weleens'

Een buurtbewoner laat weten dat het echtpaar nooit overlast veroorzaakte. Ze zouden weleens ruzie hebben gehad. "Maar dat heeft iedereen weleens." Meer informatie volgt.