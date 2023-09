Dode vrouw (64) gevonden in een huis in Veghel, echtgenoot opgepakt

De politie deed uitgebreid onderzoek bij het huis aan de Violenstraat in Veghel (foto: Bart Meesters). De dood van de vrouw veroorzaakte veel commotie in de buurt in Veghel (foto: Bart Meesters). Volgende 1/3 Dode gevonden in een huis in Veghel, verdachte opgepakt

In een huis aan de Violenstraat in Veghel is rond negen uur maandagochtend een dode vrouw (64) gevonden. De politie houdt rekening met een misdrijf en heeft de echtgenoot van de vrouw opgepakt, laat een woordvoerder weten.

De 67-jarige echtgenoot van de vrouw belde rond negen uur 's ochtends de politie met de boodschap dat er 'iets ergs was gebeurd'. Hij is aangehouden. 'Ruzie heeft iedereen weleens'

Volgens buurtbewoners heeft het echtpaar kinderen, maar wonen die hier inmiddels niet meer. Een buurtbewoner laat weten dat het echtpaar nooit overlast veroorzaakte. Ze zouden weleens ruzie hebben gehad. "Maar dat heeft iedereen weleens." Buurvrouw in shock

Een buurvrouw van een paar deuren verderop is in shock na het horen van het overlijden van de vrouw. Ze spreekt van 'een heel lief ouder echtpaar'. "Altijd zeggen ze iets, heel vrolijke en vriendelijke mensen. We zagen ze ook vaak met de kleinkinderen."

De Violenstraat in Veghel is na de vondst van de dode afgezet (foto: Noël van Hooft).

De melding van de dode kwam rond negen uur maandagochtend binnen bij de hulpdiensten (foto: Bart Meesters).