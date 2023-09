Jean-Paul van Gastel nieuwe trainer van NAC: 'Een uitdaging'

NAC heeft Jean-Paul van Gastel gepresenteerd als nieuwe trainer. De in Breda geboren oefenmeester tekent een contract tot het einde van het jaar met een optie voor nog twee seizoenen. Eerder werkte Van Gastel in China en bij Feyenoord. Daar was hij acht jaar lang assistent en in die periode werd die club onder andere landskampioen te worden. NAC had sinds 2015 elf trainers en staat nu op een teleurstellende 15e plek in de Keuken Kampioen Divisie.

NAC was op zoek naar een nieuwe trainer na het ontslag van Peter Hyballa. De Duitse trainer moest vertrekken wegens een onwerkbare situatie binnen de organisatie. Na een zoektocht van een kleine twee weken is Jean Paul van Gastel gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer.

Van Gastel is vooral bekend van zijn periode bij Feyenoord. De Brabander was er acht jaar assistent en wist onder andere landskampioen te worden. Als speler kwam hij in het verleden ook uit voor de Rotterdammers. Verder speelde hij voor onder andere Willem II en De Graafschap.

'Vereerd'

Na zijn tijd bij Feyenoord werd hij assistent en later hoofdtrainer bij het Chinese Guangzhou. De trainer was inmiddels ruim een jaar clubloos. Hij is dan ook blij met de kans die hij krijgt bij De Parel van Het Zuiden. "Ik voel me zeer vereerd met de aanstelling als hoofdtrainer bij NAC. Trainer/coach van NAC is een uitdagende en aantrekkelijke positie. Deze club in mijn stad heeft een kloppend voetbalhart. Er zullen veel uitdagingen op ons pad komen maar met elkaar zullen we de strijd aangaan."

Dat de trainersfunctie bij NAC een uitdagende klus is, is een understatement. Bij de Bredase club hebben sinds 2015 elf verschillende gezichten voor de groep gestaan. Dit seizoen verloopt voorlopig zeer teleurstellend. NAC staat met zeven punten op een vijftiende plek.

'Veel belangstelling'

Technisch directeur Peter Maas: “We zijn hiermee niet over één nacht ijs gegaan. Er is door beide partijen goed nagedacht over deze beslissing. En die beslissing voelt goed. Jean-Paul heeft bewezen dat hij zijn vak uitstekend beheerst en is een man van de stad. Het deed ons overigens goed te merken, hoeveel geschikte oefenmeesters interesse hadden in de vacature bij NAC. Wij hebben de overtuiging dat we de beste er uitgepikt hebben.”

