Paul bouwt het Land van Ooit na in Lego maar er waren geen roze blokjes

De 41-jarige Paul Toxopeus is al sinds zijn kinderjaren fan van het Land van Ooit in Drunen. Hij maakte het zijn missie om het inmiddels ter ziele gegane park nieuw leven in te blazen met een uitvoering in Lego. Een probleem: Lego had geen roze blokjes voor het iconische kasteel. Zijn bouwwerk Ooitgebouwd is sinds kort te zien in het Speelgoedmuseum in Oosterhout.

Merel van Mol Geschreven door

Paul komt zelf uit Wageningen, maar kwam als kind graag in het Land van Ooit. “Ik ging er minimaal één keer per jaar heen”, vertelt Paul. “Het is heel anders dan andere attractieparken. In het Land van Ooit werd je aangemoedigd om je eigen fantasie en creativiteit te gebruiken. Zo word je onderdeel van het verhaal.”

“Ik gebruik mijn eigen fantasie om de delen van het park die ik niet helemaal helder heb aan te vullen.”

Toen Paul vroeger in het Land van Ooit kwam, maakte hij het park al na met Lego. “Ik begon met het nabouwen van kleine attracties en beelden uit het park.” Pas nadat het attractiepark in 2007 de deuren sloot, begon Paul fanatiek met het herbouwen van het Land van Ooit van legoblokjes. “Het was mijn manier om het park nieuw leven in te blazen.” Een van de eerste onderdelen die Paul maakte was het iconische roze kasteel. "Die kleur werd in die tijd nog niet door Lego gemaakt, dus moest ik daar een oplossing voor verzinnen. Ik heb alle blokjes die ik nodig had, toen zelf geschilderd.” Inmiddels vind je op de plek waar ooit het Land van Ooit was, alleen nog wat restanten van het attractiepark. Zoals de standbeelden van soldaten in de vijver en het kasteel, dat intussen niet meer roze is. Hoe weet Paul dan zo goed hoe het park er in al zijn glorie uitzag? “Ik heb veel foto’s verzameld die ik zelf gemaakt heb en van andere liefhebbers. Daarnaast gebruik ik oude kaarten en satellietbeelden van Google.” Ook komt hier de creativiteit om de hoek kijken. “Ik gebruik mijn eigen fantasie om de delen aan te vullen, die ik niet helemaal helder heb.”

"Ik ben er soms nog verdrietig om dat het Land van Ooit de deuren moest sluiten."

Paul is soms nog verdrietig over de sluiting van het Land van Ooit. “Ik heb nu zelf kinderen en zij vinden dit soort parken heel leuk. Ik had ze graag meegenomen naar het Land van Ooit zodat ze de bijzondere verhalen kunnen ervaren.” Door zijn liefde voor het Land van Ooit kwam Paul in contact met John Rabou, de tekenmeester van het park die veel van de attracties ontwierp. Inmiddels werkt John voor het Speelgoedmuseum. “Hij vroeg of ik mijn legobouwwerk in het museum wilde tentoonstellen. Daar zeg ik natuurlijk geen nee tegen." De legocreatie van Paul is tot en met 7 januari te zien in het Speelgoedmuseum in Oosterhout. LEES OOK: Land van Ooit 15 jaar dicht: hoe het sprookje in een nachtmerrie veranderde Het Land van Ooit zoals het ooit was

Paul ontwerpt de outfits van de poppetjes vaak zelf. (foto: Paul Toxopeus).

Het bouwwerk van Paul neemt ruim acht vierkante meter in. (foto: Paul Toxopeus).