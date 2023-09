Bill sloeg zijn slachtoffer dood met hamer, maar vindt levenslang te veel

Bill C. (52) uit Rosmalen moet geen levenslang krijgen voor de moorden op Willem van der Willigen (70) uit Lieshout en Benito van Ommeren (65) uit Amsterdam in 2021. Dat bepleitte zijn advocate Ayse Çimen maandag voor de rechtbank in Den Bosch. Hij heeft de twee moorden wel gepleegd, maar volgens haar was er geen sprake van opzet of roofmoord.

Bill C. stond maandag weer voor de rechter, samen met zijn grote liefde, de transseksuele Sharona de J. (34). Hun rolverdeling in mei en juni 2021 was duidelijk: Bill heeft de twee mannen vermoord, terwijl Sharona zich vooral om het geld bekommerde.

Van der Willigen, voormalig topman van stoffenfabrikant Vlisco in Helmond, werd voor zo’n 90.000 euro beroofd. Bezittingen van de Amsterdammer konden de twee niet meenemen, omdat ze werden gearresteerd.

Bill handelde volgens zijn advocaat in een opwelling. Per moment bekeken de twee waar wat te halen was. Er was volgens hem geen vooropgezet plan om Willem van der Willigen in zijn villa in Lieshout te vermoorden en te beroven.

'Hopeloos verliefd'

Bill en Sharona waren hopeloos verliefd op elkaar. Maar buiten de liefde ging het niet zo lekker. Ze dronken extreem veel en gebruikten ook nog eens bergen cocaïne en heroïne. Zo dronk Bill, naar eigen zeggen, 24 halve liters bier op een dag. Ook gebruikte hij dagelijks 5 tot 10 gram harddrugs, een hoeveelheid die menig mens niet na zou kunnen vertellen.

Sharona had Bill in april 2021 verlaten omdat ze hun huurwoning in Rosmalen uit moesten vanwege overlast. In de garagebox waar Bill ging wonen, kon zij haar klanten, die honderden euro’s betaalden voor kinky seks, niet ontvangen.

Willem van der Willigen, een van Sharona's vaste klanten, nodigde haar uit om bij hem te komen wonen in Lieshout. Ze had seks met hem in ruil voor kost en inwoning, inclusief drugs. In een dronken en gedrogeerde toestand zou Bill op 2 mei naar de villa zijn gegaan om Sharona terug te halen.

Vooropgezet plan?

Maar had hij een vooropgezet plan om Van Willigen te beroven en te doden? De officier van justitie betoogde vrijdag dat Bill met Sharona appte over het juiste moment om langs te komen in Lieshout en met haar afsprak om Van der Willigen iets aan te doen.

Maar de advocaten betoogden op hun beurt dat Sharona van niks wist en verrast was door de komst van Bill. Volgens hen werd de oudere Van der Willigen in een opwelling met een hamer doodgeslagen.

In Amsterdam was ook geen sprake van opzet, zo werd maandag bepleit. De 65-jarige Benito van Ommeren wilde de twee zijn huis uit zetten na een paar dagen logeren in ruil voor seks en drugs. Bill en Sharona keken elkaar aan en besloten met een hoofdknikje om Van Ommeren uit de weg te ruimen, stelde de officier van justitie. Want op dat moment zat de politie al achter hen aan, wisten ze zeker. Het net rond de twee was zich aan het sluiten nadat in Lieshout Van der Willigen dood was gevonden.

Bekentenis

Bill geeft toe dat hij Van der Willigen en Van Ommeren heeft gedood. Sharona erkent dat ze geprofiteerd heeft van de situatie. Bij Van der Willigen bleven de twee nog weken in zijn huis en stalen alles wat ze konden vinden: 90.000 euro van betaal- en aandelenrekeningen, laptop, tablet, auto, muntenverzameling. Maar medeplegen van moord, daar had Sharona geen rol in, betoogde haar advocaat Serge Weening.

Ze gedroegen zich gewoon als junks, zo omschreef hij: "Aasgieren die per situatie kijken wat ze kunnen pakken." Daar zat verder geen plan achter, aldus Weening.

Sharona vindt haar aandeel nu ‘moreel verwerpelijk’ en ze vindt dat ze Bill tegen had moeten houden. Bill betuigde vrijdag spijt en zei dat het allemaal nooit had mogen gebeuren.

De geëiste straffen, levenslang en 25 jaar, vonden de advocaten dan ook veel te hoog. 20 jaar cel voor Bill zou meer dan genoeg zijn voor doodslag, vindt zijn advocate. Ook gezien zijn leeftijd. En ook de 25 jaar cel voor Sharona achtte haar tweede advocate, Bo te Baerts, veel te veel.

De rechtbank doet uitspraak op 5 december.

