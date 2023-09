Wel een reddingsboot, maar geen auto om hem naar het water te rijden

Gezocht: auto voor het vervoer van de reddingsboot in Bergen op Zoom. De vrijwilligers van de reddingsbrigade brengen de boot nu vaak met hun eigen auto naar de plek van bestemming. De reddingsbrigade wil daarom een eigen wagen om een einde te maken aan deze ‘onwenselijke situatie’. Een tweedehandsje of leenauto maakt niet uit.

De reddingsboot is eigendom van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Bij grote calamiteiten zorgt de veiligheidsregio dan ook voor een busje of een auto met trekhaak. Voor de meeste andere activiteiten, zoals oefeningen en toezicht bij evenementen, moet de reddingsbrigade zelf de boot over de weg verplaatsen.

Christian Mouws is een van de drie chauffeurs van de reddingsbrigade die de trailer regelmatig achter zijn privéauto hangt.“We zijn het gewend, maar eigenlijk is het natuurlijk raar. Als mensen het horen, staan ze perplex."

Schade niet gedekt

“Vooral bij de trainingen van onze lifeguards en lifesavers zouden we graag een eigen vaste auto hebben. Dan kunnen ze ook worden opgeleid om met de boot te rijden. Nu zijn we steeds afhankelijk van de beschikbaarheid van slechts een handvol mensen”, legt Christian uit.

Als fanatieke vrijwilliger hield Christian rekening met het maximale trekgewicht toen hij zijn auto kocht. Eén keer ging het mis. “Bij het opruimen van de boot, wilde iemand mij helpen. Daarbij stootte hij per ongeluk met een metalen onderdeel tegen mijn autodeur. Ik had honderden euro’s schade die ik deels zelf moest betalen.”

Onwenselijk

Inmiddels krijgt de reddingsbrigade steun van de lokale politiek. De raadsfracties van CDA en Voor-Bergen op Zoom vragen in een brief aan B en W of de gemeente of de veiligheidsregio een vaste auto beschikbaar kan stellen.

“Er moet vast iets te regelen zijn, want er staan ook auto’s stil. We zitten hier dicht bij het water. Daarom is het ook in het belang van de veiligheid in de hele regio. Ik wil niet dat we natte voeten krijgen”, stelt CDA-raadslid Stefaan Verheugt.

Overigens is de reddingsbrigade in Bergen op Zoom niet de enige met dit probleem. Ook op andere plaatsen in Veiligheidsregio Midden- en West Brabant hebben de brigades niet altijd een eigen voertuig. Christian: “Het wordt daarom hoog tijd dat hierover wordt nagedacht. Het is een onwenselijke situatie.”