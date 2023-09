Moordverdachte Yvon K. dood: dit is het verhaal achter de gifmoordzaak

Yvon K. was dé verdachte in de beruchte 'gifmoord'-zaak. Vandaag werd ze dood gevonden in haar huis in Tilburg. Politie, justitie en nabestaanden weten het zeker: zij zit achter de moord op Chris Grinwis. Haar geliefde en ex-supermarkteigenaar van de Plus in Halsteren. Haar motief? Zijn erfenis. Woensdag zou ze in de rechtbank in Breda het oordeel van de rechters horen. Maar wat is het verhaal achter deze geruchtmakende zaak? Je ziet het in de nieuwe aflevering van Misdaad Uitgelegd.

