Eerst molotovcocktails, nu brandstichting bij auto's aan dezelfde straat

Er is maandagnacht geprobeerd brand te stichten bij drie auto's aan de Akkerpolei in Nuland. Rond kwart over drie 's nachts werd dit ontdekt en werd de brandweer gewaarschuwd. De beginnende brandjes waren snel gedoofd. De schade aan de auto's viel door de snelle ontdekking mee.

Op 1 september werd ook al brand gesticht aan de Akkerpolei. Toen werden meerdere molotovcocktails naar een huis en geparkeerde auto's gegooid. Een auto brandde toen uit. De andere molotovcocktails doofden vanzelf. Op 22 juli ging hier ook al een auto in vlammen op. Na de brandstichtingen van maandagnacht zijn diverse sporen en camerabeelden veiliggesteld door de politie. 'Ex is niet van het praten'

Bewoners gaven begin deze maand al aan de brandstichtingen in hun buurt maar eng te vinden. Volgens hen zouden deze verband houden met een extreme ruzie van iemand met een ex. "En die ex is niet van het praten", vertelt een van de buurtbewoners. In het huis waar eerder een molotovcocktail naar werd gegooid zou een vrouw wonen samen met haar dochter, schoonzoon en twee kleine kinderen onder wie een baby. LEES OOK: Woonhuis en auto's bekogeld met molotovcocktails, maand geleden ook al raak

De brandstichtingen bij de auto's aan de Akkerpolei werden snel ontdekt waardoor de schade meeviel (foto: Bart Meesters).

Het is niet voor het eerst dat er brand wordt gesticht aan de Akkerpolei in Nuland (foto: Bart Meesters).