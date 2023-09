Woonhuis en auto's bekogeld met molotovcocktails, maand geleden ook al raak

Een huis aan de Akkerpolei in Nuland is in de nacht van donderdag op vrijdag bekogeld met een molotovcocktail. Bij het huis vlak bij de kruising met de Akkernoot, zijn ook twee auto's bekogeld met flessen met brandende vloeistof. Een maand geleden werd er een auto in brand gestoken bij het huis. De politie sluit niet uit dat de twee brandstichtingen met elkaar te maken hebben.

Een van de molotovcocktails is rond kwart over drie aan de achterkant van het huis tegen de serre gegooid. De brandbom is vrijwel meteen uit zichzelf gedoofd en er is niemand gewond geraakt.

De tweede molotovcocktail kwam onder een auto terecht. Die auto vatte vlam. De brandweer was er snel bij maar de auto was niet meer te redden. Een derde molotovcocktail kwam onder een andere auto van de bewoners terecht, maar die ging snel uit en richtte geen schade aan.

Extreme ruzie

Het is daarmee opnieuw raak bij het huis: de politie stelt dat er op 22 juli een auto in brand is gestoken bij het huis. "We sluiten niet uit dat er een verband is tussen deze branden en nemen dat mee in ons onderzoek."

Bewoners in de buurt vinden het maar eng. Een extreme ruzie met een ex zou volgens hen de oorzaak zijn. "En die ex is niet van het praten", vertelt een van de buurtbewoners.

In het huis zou een vrouw wonen samen met haar dochter, schoonzoon en twee kleine kinderen (onder wie een baby, is ook te zien aan het geboortebord bij het huis).

De politie kwam donderdagnacht met veel auto's naar het huis. De straat en de omgeving van het huis zijn sindsdien afgezet. Een fles die onder een auto lag, is meegenomen voor onderzoek. De politie doet vrijdag verder onderzoek.