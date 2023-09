Krot te koop: dit huis staat al 40 jaar leeg en is 'een opknappertje'

Vochtvlekken, gaten in de plafonds en planten die naar binnen groeien. Een wel heel opvallend huis staat te koop in Tilburg. De laatste bewoner is ruim 40 jaar geleden vertrokken uit de dichtgetimmerde bouwval. Buurtbewoners zijn opgelucht dat er nu wat verandert.

'Een opknappertje' zou een understatement zijn. De lijst met gebreken is eindeloos. Het hele huis is op elk gebied verpauperd. Een badkuip die op zijn kant staat, afgebladderde verf, lekkages, vochtvlekken, ontbrekende ramen en gaten in de plafonds: het is slechts een greep uit wat snel opvalt.

Het huis aan de Hoogvensestraat is al 115 jaar oud en is onbewoonbaar verklaard. Het heeft één slaapkamer en staat te koop met een richtprijs van 175.000 euro. 'Waarom woont hier niemand?', valt nog te lezen op een afgebladderde poster van de SP.

"De eigenaar heeft het laten verkrotten. Hij zou subsidie krijgen voor een verbouwing, maar kreeg ineens nog maar de helft", zegt makelaar Michel Klinkenberg. "Jullie zadelen mij op met een probleem, dan doe ik dat bij jullie ook", zo was het motto van de eigenaar.

De man is volgens de makelaar in 1984 overleden. "De erfgenamen hebben het ook nooit opgepakt. Zij zijn nu ook allemaal op leeftijd en gaan het ook niet meer doen." De makelaar is de huidige eigenaar op gaan zoeken en nu staat het te koop.

Zonde

"Kamerplanten hoef je niet meer te kopen, die groeien door de muur", lacht de 38-jarige overbuurvrouw Hanneke. "Af en toe valt er een steen naar beneden. Zonde dat het er zo bij ligt", vindt ze.

De directe buurman van het krot, heeft gemengde gevoelens bij de verkoop. "Je weet niet wat je ervoor terug krijgt", benadrukt hij. "Ik woon hier al 45 jaar. Al die tijd is het al aan het verpauperen, daarvoor ook al. Van mij mogen ze het slopen en er iets nieuws voor neerzetten", zegt hij.

"Ik heb veel overlast gehad. Mijn hele muur was zeiknat", vervolgt hij. "De gemeente heeft uiteindelijk de dakgoot gerepareerd." Straatbewoner Jolanda Monden: "Het is heel lelijk. Ik ben er blij mee dat het eindelijk te koop staat."



'Droomwoning'

Een makelaar zou geen makelaar zijn, als ook dit huis niet kansrijk beschreven kan worden. "Dit huis biedt een blanco canvas voor iedereen die zijn eigen woonideeën tot leven wil brengen. Want wat is er nu mooier dan je eigen droomwoning creëren in een huis waar de laatste bewoner jaren geleden al vertrokken is?", zo staat in de advertentie.

De verkoper heeft zelf nooit in het huis gewoond. Achteraf klagen heeft dus weinig zin. "In verband hiermee wil verkoper geen enkele aansprakelijk aanvaarden met betrekking tot zichtbare en onzichtbare/verborgen gebreken", valt te lezen in de advertentie.

Wie denkt dat er weinig animo is, heeft het mis. "We worden platgebeld. Een huis in deze prijsklasse, met zo'n grote tuin, dichtbij het centrum. Veel mensen willen gaan klussen, mede door populaire klusprogramma's op televisie." Deze woensdag en donderdag is er zelfs open huis. "Volgende week hebben een nieuwe eigenaar."